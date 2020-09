„Elu on lahe. Oleksime võinud hoopis mõnest muust asjast rääkida, mitte sellest kuradi jalgpallist,” ütleb legendaarne ajakirjanik Tiit Karuks (74). Ta on 1980. aasta kurikuulsa jalgpallimängu teemast kergelt tüdinenud ja räägiks hea meelega kõigest muust: ajaloost, muusikast, kirjandusest. Elust, armastusest ja õnnest – sest Karuks on üks õnnelik mees.