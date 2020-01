Andrei Ivanov (48) pole juba tükk aega Kalamajas käinud, sest elab ammugi Lasnamäel. „Olen tõeline Kalamaja elanik,” rõõmustab ta ringi vaadates. „Näe, selles majas elasid kunstnikud, tõelised hipid. Ja selles majas ülemisel korrusel elab „Bizarre’i” Vlass. Aga siin pesitses „Batüskaafi” Toomas, kes endale saksa sõpru välja mõtles. Ja seal punases majas elas 1970-ndatel Sergei Dovlatov! Just sellel ajal, kui meie lasteaiaealistena siinsamas jalgratastega ringi sõitsime.”

Vahepeal on Kalamajja hulk kohvikuid juurde tekkinud. „No vaat, seda kohvikut siis ei olnud, kui mina siin elasin,” näitab Ivanov. „Vahel, kui Kalamajja satun, mõtlen, miks küll siis siin nii head kohvi ei saanud, kui mina siin elasin.” Nüüd elab Andrei Ivanov juba viieteistkümnendat aastat Lasnamäel, aga pole seal siiamaani ära harjunud. Vähe sellest, ta võib Lasnamäel kergesti ära eksida, mida ongi mitu korda ette tulnud, kui ta jalutades linnaosa tagumisse otsa satub.

Ivanov kirjutab nõnda nagu ei keegi teine maailmas. Pagulaste elu ja hingelist emigratsiooni kujutavad teosed haaravad lugeja endasse nagu kosk. Sümfoonilise ülesehitusega, absoluutse keelelise kuulmise kaudu eri ajastuid, stiile ja vaimseid maailmu ühendavat suurteost „Isevärki kalmistu asukad”, mis ilmus eelmisel aastal, on juba nimetatud sajandi suurimaks romaaniks. „Kalmistu” nõuab lugejalt sedasama keskendumist ja tähelepanelikkust, millega autor on ta loonud: kolme minajutustaja hääled põimuvad, lähevad üksteiseks üle, sünnitades vaimustavaid akorde, mida pole enne kõlanud.

Igal tegelasel on oma energeetika, oma keel ja maailmavaade, igaüks neist elab omas meeleolus ja autor on nagu näitleja, kes järjepanu ühe või teise tegelasena lavale astub. Osa „Kalmistu” tegelasi on lugejale tuttavad „Harbini ööliblikatest”, mis kõneles Vene emigrantide elust 1920.–1940. aastate Eestis. „Kalmistu” aga asub Pariisis, mis elava ja hingavana on samuti üks raamatu peategelasi.

Kas teie naabrid teavad, et nende kõrval elab maailmakuulus kirjanik?

Pole aimugi. Võib-olla. Ma pole neilt küsinud.

Kas teate teost looma hakates alati täpselt ette, missuguse see tuleb? Või võib olla ka nii, et kirjutades sünnib midagi hoopis teistsugust, kui esialgu mõtlesite?



Ei, ei tea ette. Näiteks raamatu „Hanumani teekond Lollandile” lõpustseen oli mul peas valmis, see oli sarnane Knut Hamsuni „Nälja” lõpuga, kus peategelane lahkub Vene laevaga. Aga lõpuks võttis see ikkagi teise kuju ja on nüüd lähedane pigem Henry Milleri „Vähi pöörijoone” lõpuga. Kuna olin esimese romaaniga sellise kogemuse saanud, loobusin edaspidi teost ette lõpuni läbi mõtlemast, pigem usaldan tundmatust.