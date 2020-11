„Mul on kombeks õhtuti koju tulles, ükskõik kui külm ilm ka poleks, istuda õues soojal lambanahal, tähti vaadata ja loomadega suhelda,” ütleb Märt. „Siis loobin neile palli, käime koos aias ringi ja olen märganud, et suhtlen oma koertega nagu inimestega. Mõnikord lausa küsin koera käest, mis tema ühest või teisest asjast arvab, või siis räägin talle oma tööasju ja sedagi, mismoodi minu kadunud tantsukorüfeest isa võiks mõnd probleemi lahendada. Muidugi ei ole meil mingit oma keelt, et neli haugatust tähendab nüüd sellist vastust jne, kuid me mõistame üksteist küll.”