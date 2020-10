Muumiorgu on oodatud kõik – need, kellele meeldib seikluslik ja imeline, aga ka need, kes on vaiksed ja nähtamatud. Muumide looja Tove Jansson ei olnud tegelikult kirjanik. Ta oli kunstnik, kes pidas ka pärast muumiraamatute edu ja mitme täiskasvanutele mõeldud raamatu kirjutamist esmatähtsaks hoopis maalimist. Muumimaailm sündis pelgupaigana – vajadusest põgeneda sõjakoleduste eest – ja sellisena püsib see tänapäevalgi.

Muumitrollide maailm hakkas päriselt sündima alles 1940. aastatel, reaktsioonina teisele maailmasõjale. Tove Jansson tundis, et peab hakkama kirjutama muinasjuttu. Printside ja printsesside asemel valis ta peategelaseks pahura trolli oma karikatuuridelt ja nimetas ta Muumitrolliks.