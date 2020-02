Treener, kes armastab kooke ja pelmeene

Ülimalt sportlik suunamudija Sandra Raju (32) püüab küll jälgida, mida sööb, kuid „hulluks sellega ei lähe”. Sama kehtib trennitegemise kohta. Võiks ju arvata, et Eesti üks kuulsaimaid harrastussportlasi veedab pidevalt aega jõusaalis või jooksurajal, ent tegelikult pole Sandral probleemi sellest, kui vahel jääb trenn isegi mitu päeva järjest vahele – see ei ole elus kõige tähtsam. „Olen kunagi olnud väga piirava ja kompulsiivse kalorilugemise ori ega soovi mingil juhul sellesse keerisesse tagasi astuda. Küll aga pean ütlema, et tänu vahepealsele intensiivsele jälgimisele on mul eri toiduainete energiasisaldusest üsna hea ülevaade. Seetõttu oskan toitu paremini valida.”