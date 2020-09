Germani arusaama maailmast on mõjutanud tema päritolu. Pärnu kodus räägiti pereringis vene keelt, aga õues muutus suhtlus eestikeelseks. Pärnu on Germani jaoks rahulik väike linn, kus laps saab üles kasvada suurlinnale omase surveta: „Selline keskkond on nagu inkubaator!” Eestivenelasena on tal võimalus ulatuda mõlemasse kultuuri – nii vene kultuuri võimsasse kihti kui ka eesti ja Balti riikide kultuuri ja sealt edasi Euroopasse. „Mündil ei ole kaks poolt, vaid kolm – serv on ju ka. Kui mõjutad serva, mõjutad samal ajal ka mündi mõlemat poolt. Nii nagu filmis ei pea alati olema kangelast ja antikangelast, vaid on inimesed, kes tegutsevad mingis olukorras.”