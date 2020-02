„Poleks arvanudki, et siin sellist vaatemängu näeb,” ütleb Antigua külalistemajas peatuv Kanada seljakotirändur Christine lamamistoolile nõjatudes. Kui Christine oleks enne reisi uurinud Guatemala vulkaanide kohta, siis teaks ta, et mõnikord on asi vaatemängust kaugel. 2018. aastal purskas Fuego (ee tuli) vulkaan nii võimsalt, et võttis laavakeerisega kaasa vähemalt paarsada inimelu. Juuni esimesel pühapäeval mattis Fuego ümbritseva maa kuumade gaaside, püroklastilise materjali ja vulkaaniliste mudavoolude alla. Kõik juhtus kiiresti. Täieliku evakuatsiooni häire anti alles siis, kui osa külasid oli juba purskunud vulkaanisisuga kaetud.