„Euroopa viimane matriarhaat!” kuulutas hiljuti The Guardianis suure Kihnu-teemalise fotoloo pealkiri. „Me ei tahaks, et jälle jääks mulje, et siin on ainult naised. Mehed on lihtsalt merel!” teatavad kohalikud, kui fotograaf Raunoga saarele jõuame. Meil ongi hoopis teine kavatsus. Oleme siin Kihnu kooliõpilaste, nende õpetajate ja juhendajate pärast. Põhjust on, sest pange tähele: viimane kui üks Kihnu põhikooli õpilane tegeleb vähemalt ühe huvialaga. (Võrdluseks: 2018. aasta andmete põhjal oli Eesti 7–16-aastaste noorte keskmine alla 46%.)

Kihnu koolis on tippajal õppinud suisa 121 last, ent see oli enne esimest maailmasõda. Praegu on põhikoolis 39 õpilast. Suurusjärk peaks samaks jääma ka järgmise seitsme aasta jooksul. Need õpilased on kihnlaste lootus, et kohalikku kultuuri kantakse edasi. Seda peetakse silmas ka koolitundides: tunniplaanis on näiteks Kihnu laul ja tants ning käsitöötunnis õpivad tüdrukud muu hulgas kangastelgedel kördiriiet kuduma. Sama suur osa on ka huvitegevusel, eelkõige viiuli- ja akordionimängul.

Kihnu rõivad pole muuseumieksponaadid, vaid elavad igapäevast rõivaelu. Neid kantakse, kui tuju tuleb – ja kindlasti oluliste sündmuste puhul. Koolimajas võib rahvarõivais õpilasi näha Kihnu laulu ja tantsu tundide ajal. Tüdrukud kannavad körte ja poisid troisid. Ent kultuuri hoidmine eeldab, et noortel oleks põhjust jääda. Või täpsemalt: tagasi tulla. Kuna Kihnus on ainult põhikool, lähevad noored paratamatult vähemasti mõneks ajaks mandrile oma elu peale.

Eesti Päevalehe ajakirjanik ja fotograaf jälgisid kahe päeva jooksul Kihnu kooli õpetajaid, õpilasi ja teisi, kes noorte nimel tööd teevad.