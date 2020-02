Ülo on galantne ja hea maitsega

Vanamoodsa mehenimega restoran üllatab keset nädalat rahvarohkusega – kõik lauad on hõivatud ja nii mõnedki, kel laud broneerimata, peavad ukselt tagasi pöörduma. Restoran sumiseb tööpäeva õhtul nagu ehe Londoni pubi reedel pärast viit. Pikas lauas istub lõbus sõpruskond, teises noor pere koos lapsetoolis mudilasega, kolmandas on Eestis külaskäigul viibivad välismaalased (kuulen, et Pakistanist), neljandas sõbrannad koos viisaka koeraga, kes püsib terve õhtusöögi truult laua kõrval. Kõik tunnevad end hästi ja oodatult.

Ülo rõõmustab külastajaid puhta, maitsva ja tervisliku toiduga.