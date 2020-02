Vabariigi auks ehk kuidas olla stiilselt isamaaline

Tänavuse presidendi vastuvõtu külalistel on palutud riietuses tähelepanu pöörata rahvuslikule elemendile. Vaatame, mis peale rahvariiete veel isamaalisusest kõneleb. Muide, kas teadsite, et Lõuna-Eestis on rohkem kasutusel sõna „rahvarõivad” ja Põhja-Eestis „rahvariided”?