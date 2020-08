„Olgu, nähtavasti te imestate, mis veider-räigesse nudistikolooniasse oleme nüüd imbunud. Kuid see on lihtsalt Eesti saunapidu,” alustab teadusajakirjanik Latif Nasser Eestist rääkivat saatelõiku, mille alapealkiri on „Pilved”.

Põhjust selliseks lähenemiseks ei tule kaugelt otsida – Eestit kutsuti tutvustama meie e-residentsuse programmi endine turundaja Adam Rang, kes ajab praegu Tallinnas Tondil saunaäri. Ta palub kohe saatelõigu alguses külalistel riided seljast võtta ja hakata tegema seda, mida nad tahavad.

Sarja „Connected” eesmärk on leida jahmatavad seosed meie ümber, inimeste ja looduse vahel. Sarja viies osa räägib pilvedest nii taevas kui ka virtuaalmaailmas ja Eestit tuuakse esile kui riiki, mis tahab täielikult pilvedesse tõusta just viimases tähenduses.

Ja me saame tublisti kiita