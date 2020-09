Teine kaader samast filmist. Asukoht: Lapimaa väljad, mis on oma võimsuses peaaegu hirmutavalt kaunid. Tegelased: Riitta (Laura Birn) ja Rupi (Pääru Oja). Kogu looduse ees on kaks inimest ühtäkki nii pisikesed.

Foto Kadrioru pargis. Asukoht: Kadrioru park. Tegelased: režissöör Veiko Õunpuu (kaamera ees) ja fotograaf (kaamera taga). „Tavaliselt pildistatakse mind ikka mingite varemete ees. Muudame kuvandit!” arvab Õunpuu lõbusalt.

Pargis jalutamise ajend on Veiko Õunpuu (48) uusim film „Viimased”. See on ühtlasi film, mille tegemisele on läinud enim aega. Idee tasandil sai linateos alguse üheksa aastat tagasi. Stsenaariumi põrgatati algul lõputult edasi-tagasi ja ka esilinastus lükkus koroona tõttu edasi. 25. septembril jõuab see viimaks Eesti publiku ette. Õunpuu varasemate filmidega võrreldes on see tunduvalt loopõhisem. Seda võib alustuseks kinnitada neile, kes kardavad laupkokkupõrget suure mõistmatu kunstiga.

Meie kohtumise põhjus on küll film, aga tavaliselt on nii, et kui läheduses on loom, saab tema esmase tähelepanu. Sinuga koos on koer Nupsu. Kui vana ta on ja kuis on neil päevil tema tervis?

Täpselt ei tea, aga kahtlustan, et 11. Minuga on ta olnud umbes kümme aastat, varjupaigas arvati hammaste järgi, kui ta sain, et ta on umbes kaheaastane. Sel suvel sõi ta endale midagi sisse ja tundus, et hakkab hinge heitma. Pidin temaga kõvasti arsti juures käima, aga ta tuli elule tagasi. Nüüd jälle päris kepsakas.