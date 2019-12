VENE PILK | Vitali Bestšastnõi: jõulud. Mis jõulud? Uus aasta on tulekul!

Õigeusklikud tähistavad esimest jõulupüha 7. jaanuaril (Venemaal, Gruusias, Valgevenes, Serbias, Kasahstanis...), Eesti ja suurem jagu ülejäänud maailma aga 25. detsembril. Siis on luterlaste ja katoliiklaste jõulud. Ent ka mina ja mu sugulased, kes me kõik peame end õigeusklikeks, pole kunagi tähistanud jõule jaanuaris. Sellel on mitu põhjust.