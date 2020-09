Legend Ülemiste vanakesest räägib, et Tallinn ei tohi kunagi valmis saada. Muidu tuleb järves elav õel vanamees ja uputab meie armsa pealinna vee alla. Ajalugu on näidanud, et üleujutust ei peaks hirmuäratavatest hoiatustest hoolimata siiski kartma. Suurte riikide asju ajavad võimurid on hoolitsenud selle eest, et Tallinn ikka aeg-ajalt häviks ja siis taas tuhast kõrgusse tõuseks. Kurvemal juhul on Tallinn ka ise end mõnest ihuliikmest näksinud – kas see on siis toimunud hoolimatuse või omakasupüüdlikkuse tõttu, jääb muidugi igaühe enda nuputada, aga linna valmimist on vähemalt seni edukalt edasi lükatud.