Voogedastuses ruum täis saanud ei ole, ka ERR avab oma platvormi

N-ö striimingusõda ei pea ainult maailma suurimad (Netflix, HBO, Disney+ jt), paari kuu jooksul on Eestiski hoogsalt avatud uusi platvorme: Go3, Videolink, Netikino. Viimati teatas ka Eesti rahvusringhääling, et loob lähema poole aasta jooksul oma keskkonna. Sisu on aastakümnete jooksul kogunenud mõistagi omajagu.

ERR-i hankejuhi Toomas Luhatsi sõnul saab voogedastusplatvorm valmis kevadel, kuid täpset kuupäeva veel avalikustada ei saa. „Kuupäevadest räägime me isekeskis palju, kuid meie arendustiim on ühisel seisukohal, et me ei ütle seda avalikult enne, kui oleme täiesti kindlad, et kuupäev on lõplik.”