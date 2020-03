Võõrvõimu ikke all registreeriti pool miljonit kodanikku

Eesti kodanike komiteede loomine edenes pärast ametlikku väljakuulutamist enam kui vaevaliselt. Käisin Illar Hallastega abiks esimeste hulka kuuluvaid komiteesid moodustamas ja mäletan palju kõhklevaid nägusid. Kindlasti ei aidanud massilisele kaasatulekule kaasa vihased rünnakud kodanike komiteede vastu. Ja oleks siis sõim tulnud veel nõukogude ametivõimudelt – seda võinuks võtta lausa loomulikult –, aga ei, peamiselt ikka eesti leerist. Ühed arvasid, et kodanike komiteed võivad tingida Vene tankide sissetoomise. Teised leidsid, et Eesti vabariiki ei õnnestu taastada, see on eksistentsi lõpetanud. Kolmandad soovitasid lõpetada katsed tagumiku kaudu hambaid pesta – teravmeelseid inimesi Eestis jätkub. Kuidas läks siiski nii, et kõik lõppes õnnelikult ja me saime iseseisvaks verevalamisteta.

