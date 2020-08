Perekonnaloost inspireeritud romaan räägib autori vanaemast, noorest tatari talunaisest, kes 1930. aastal kodutalust Siberisse küüditati. Üks nüüdisaja tuntumaid vene kirjanikke Ljudmila Ulitskaja on saatesõnas nimetanud romaani „suurepäraseks debüüdiks, millele on iseloomulik tõelise kirjanduse tunnus – see tabab otse südamesse”.