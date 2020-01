RAAMATUBLOGI: Commissario Brunetti õiglustunne on tugevam kui poliitiline mälukaotus

„Vähesed teavad. Ja veelgi vähem on neid, kes üldse tahavadki midagi sellest teada. Just seda me pärast vabastamist tegime: me kõik otsustasime, et unustame viimase kümnendi jooksul asetleidnu, eiti selle, mis on toimunud sõja algusest saadik. Pealgi lõpetasime meie ju võitjate poolel, seepärast oli unustada veelgi lihtsam. Just seda me olemegi sellest ajast peale ajanud: mälukaotuse poliitikat. Seda me tahtsime ja seda me just saime.”