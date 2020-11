RAAMATUBLOGI: Elada on hea, aga hästi elada veelgi parem ehk maffia on surematu

Eessõna järelsõna pealkiri – „Kiirpilk Moskva allilma” – annab selgituse, millise raamatuga on tegu. Ehk siis kiirpilk Vene maffia ajalukku algusega 1991. aastast. Ega keegi ju arva, et 400 leheküljel on võimalik kirjeldada seda kõike räpast, kuid samas ka inimkonnale loomulikku ehk ühe suure riigi organiseeritud kuritegelikku maailma. Ainuüksi Sitsiilia maffiast on ilmunud kümneid teoseid, ja nüüd Venemaal toimuv lahti kirjutada ühte raamatusse...