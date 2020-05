RAAMATUBLOGI: Endine lapssõdur versus odavmüügipoe Hannibal Lecter

Miami Beachi rannal laiub häärber, tuntud kui Escobari maja, mida kasutatakse peamiselt filmivõteteks. Ent on ka üks saladus – häärberi alla on peidetud 25 miljoni dollari väärtuses kulda, mida kurjategijate jõuk on aastaid jahtinud. Nii saabubki kohale Hans-Peter Schneider, kes näikse olevat Hannibal Lecteri kauge ja õige pisut leebem sugulane.