RAAMATUBLOGI: Enesessetõmbunud ja autistlik, kohati väljakannatamatu, aga tõhus

Colin Dexter on inimkonnale jätnud pealtnäha kõigest kuraditosin krimiromaani, mille peategelaseks on inspektor Morse, pluss näpuotsaga lülilugusid. Ent esmalt saavad miljonid lugemiselamuse ja teiseks need, kes lugeda ei oska, võivad vaadata suisa kolme telesarja: „Inspektor Morse”, „Lewis” (kes oli ta peamine abiline) ja „Endeavour” (meie teleris „Noor inspektor Morse”).