RAAMATUBLOGI: Erikooli elukäigud – kes paremale, kes vasakule, kes otse

Õigupoolest koosneb raamat lühematest lugudest, mis on sujuvalt tervikuks kokku põimitud. Hulk elusaatusi on inimesed kooli ja kooli veerde ajutiseks kokku toonud ning kõik on muutumises – kes liigub vasakule, kes paremale, kes käänakuid tegemata otse.