RAAMATUBLOGI: Hiilgus pole igavene, päevale järgneb öö

Vale, olgu see nii väike kui tahes, on ikka vale. Mitte tõde. Vale võib süütult hajuda, aga põhjustada ka valu ja kannatusi.

Kolm valet, ka väikest, on patt minevikust. Psühhothrilleri „Sõbrakutse” autor Laura Marshall on seegi kord sõiduvees. Nagu viimasel ajal tavaks, liigub lugu minevikus ja olevikus ning pole kahtlustki, et möödunu saab praeguse kätte.