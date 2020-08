RAAMATUBLOGI: Inglismaa Andresed ja Pearud ei käi kohtuteid vaid...

Lugeja võiks enesega aus olles peast läbi lasta need, keda tal on olnud elu jooksul soov mättasse lüüa – selge see, et 99,99 protsendil juhtudest on tegu äkilise vihapurskega – ja teha nimekirja. Kas nende seas on ka naabrid? Kui ei, olete õnnega koos, nagu siinkirjutaja. Kuid paljud ei ole. Lugedes meediat, käib naabrite vahel suuremaid ja väiksemaid lahinguid ning isegi suurkirjanikud on neid oma legendaarsetesse teostesse raiunud – Andres ja Pearu näiteks.