RAAMATUBLOGI: Inimene, kes hammustab ehk Homo Morsus

Robert Bryndza – slovakk, kes lõi feministliku politseitšiki Erika Fosteri – on alustanud uue krimkasarjaga ning taas pannud kümnesse. Mõistagi on siingi peategelane õrnemast soost, kirglik ja järeleandmatu, aga ehk naiselikum kui Foster ja meenutab, küll õige kaude, kohtupatoloogi Kay Scarpettat (kelle lood tasuks kindlasti taas ette võtta ja neil, kes pole Patricia Cornwelli raamatuid lugenud, siis lugege, äkki on neid raamatukogus saadaval).

Nine Elmsi mõrvar.

Nine Elmsi mõrvar. Repro

Niisiis pole Kate Marshall politseinik vaid õppejõud ühes Inglismaa rannikuäärses ülikoolis. Aga ta oli politseiuurija, noor ja edasipürgiv, ning püüdis kurikuulsa Nine Elmsi sarimõrvari, kelle kaubamärk oli inimesest tükkide väljahammustamine. Ainult et kogu see lugu lõppes suure skandaaliga, kuigi mõrvar paigutati trellide taha.

Möödusid aastad ning ühel hetkel ilmus Nine Elmsi mõrvar taas päevavalgele. Trellide tagant? Ei, matkija. Kuid paraku polnud politseil siis enam Marshalli võtta, aga ise hakkama saada... keeruline.

Mõistagi asub Marshall töö kõrvalt uusi mõrvajuhtumeid uurima, abiks nutikas ja tragi assistent, sest vanad võlad vajavad klaarimist. Samal ajal punub õige Nine Elmsi mõrtsukas vanglaseinte vahel huvitavaid skeeme ning on selge, et lõpus kisuvad asjad ärevaks.

Ahjaa... Marshall, muide, sünnitas Nine Elmsi mõrvarile lapse...

Tuleb tunnistada, et Bryndza uue sarja avateoses on värskust, ent seda võrrelda Forsteri saagadega oleks sama, kui proovida leida vastust küsimusele, kumb on parem, kas maasikas või vaarikas.