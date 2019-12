RAAMATUBLOGI: Inimese turuhind on 96 546 naelsterlingi ja 79 penni ehk reis meisse endisse

Õigupoolest tegigi Bryson üleilmse läbilöögi, kirjeldades reisi läbi ajaloo alates Suurest Paugust kuni tänaseni raamatus „Kõiksuse lühiajalugu”. Alles siis märkasid paljud kirjastajad, et ohoo, mees on kirjutanud muudki ning maakeeles ilmusid tema teosed kahtlasest Euroopast („Ei siin ega seal”), kummalisest Austraaliast („Maakera kuklapoolel”) ja imelikust Inglismaast („Ülestähendusid väikeselt saarelt”). Kusjuures kõik kolm raamatut on suurepäraselt, kirjeldades maailma ameeriklase pilgu läbi. Ent asi pole ameerikalikkuses, vaid selles, et Bryson suudab märgata detaile ja neid, pookides külge ajaloo, lahti seletada. Tulemus on äge, lükates ümber tõdemused, et oma silm on kuningas ja parem on üks kord näha kui kümme korda kuulda. No lähed rohelisele mandrile (mis ei ole absoluutselt roheline, seda märkab lennuki aknast), käid ringi, piidled seda ja toda... Ent lugedes „Maakera kuklapoolel” saad alles tõeliselt aimu, kui eripärane Austraalia tegelikult on.