RAAMATUBLOGI: Inimröövid, kadunud tänavalapsed, elundikaubandus... Ehk tänapäeva Rootsi

Kuningriigi krimikirjanikule omaselt võtab Engman ette sotsiaalsed teemad ning enda sõnul üritab ta olla võimalikult realistlik. Mis on ühest küljest hea – ta ei kirjuta muinasjuttu – kuid teisal karm, kui maailm tõesti sedavõrd hukas on.

„Tulemaa” on üllatavalt hea thriller. Suisa suurepärane. Kõik, mis pidevaks kõrgpingeks vaja, on paigas. Võib ehk üllatuda, et Engman kohe sedavõrd hea on, kuid ta töötas aastaid Rootsi ühes suuremas päevalehes Expressenis ning hankis seal kuhjaga kogemusi. Kiita sai juba ta esimene sotsio-poliitiline põnevik, nagu seda nimetati, „Patrioot”, kuid „Tulemaa” on aplausi väärt. Ja mis veelgi rõõmustavam – Vanessa Franki stoorid saavad jätku. Mis tähendab, et Engman võib kunagi teenida põnevuskirjanduse suurmeistri tiitli.