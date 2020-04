RAAMATUBLOGI: Ja elu Gotlandil läheb muretult edasi kuni järgmise tapatööni...

Visby politseikommisar Anders Knutas ja teleajakirjanik Johan Berg, kes on koostöös lahendanud eelmised Gotlandi mõrvajuhtumid, peavad seekord tungima kunstimaailma telgiesistesse ja -tagustesse. Saati kui Waldemarsudde kunstimuuseumist röövitakse Nils Dardeli legendaarne maal „Surev dändi” ning röövija jätab maha viite Gotlandi galeristi tapmisele. Niite, mis peaksid mõrvarini viima on palju nagu ämblikuvõrgus, kuid jämedamad neist on kinnitunud varjatud homomaailma külge.