RAAMATUBLOGI: Ja seal kusagil on Majäämi...

Alam-Kolkaküla areneb või ehk isegi tsiviliseerub. Stalini aegades pärit auk, kust võeti kruusa, on täis aetud ning selle asemel laiub elektriautode – neid on külas suisa viis – laadimispaik. Ja prükkarite pink, kus joodi oldekolonni ja millel ilutses kiri „Siin ma keppisin tervet karja tšikke”, on likvideeritud. Kusjuures analoogne graffiti leiti ka väljakaevamiste käigus Pompei ühelt müürilt, mistap võib arvata, et Alam-Kolkaküla elanike esivanemail oli side Vana-Roomaga. Kaks kilomeetrit keskusest, metsatukas, paikneb Eurokolledž ja linnas asub ka kaasaegne soovahetuskliinik kus saab nobedalt mehest naiseks, aga vastupidi on keerulisem kvaliteetse peenisematerjali kalliduse tõttu. Ent, mis paiga Euroopa tsentrisse asetab, on kaugusse kaduv asfaldilint – Kuninglik Tee ehk Via Regia. Tõsi, pealesõitu Alam-Kolkakülast ei ole, teele pääsemiseks tuleb vurada 100 km kaugusele pealinna, aga mis see suts ära ole, kui seejärel võib joonelt läbi tosina riigi Igavesse Linna kihutada.