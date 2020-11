RAAMATUBLOGI: Kaks suurt, Nesbø ja Shakespeare, saavad kokku kaasaegses „Macbethis”

Idee on ju lihtne – selle peale võinuks tulla iga krimikirjanik, ka eestimaine – tuua Shakepeare’i surematu näidend, mis on niigi kriminaalne, vähemalt enamus on, tänasesse päeva. Ainult et igaüks ei vea välja, võib arvata. Nesbø veab.

Niisiis copy-paste Wikipediast... Kuningas Duncani võiduka sõjaväe kindralid Macbeth ja Banco kohtuvad lahinguvälja läheduses metsas nõidadega. Nõiad tervitavad Macbethi kui tulevast Cawdori isandat ja kuulutavad, et temast saab Šotimaa kuningas. Nad ennustavad ka, et pärast Macbethi asub troonile Banco poeg. Saabunud käskjalad teatavadki, et Macbeth on nimetatud Cawordi valitsejaks. Macbeth mõtiskleb, kui lähedal ta troonile on ja kas saatus annab talle krooni ilma, et ta midagi ette võtaks. Leedi Macbeth saab oma mehe kirjast teada nõidade ettekuulutusest. Teda haarab võimuiha. Leedi otsus on kindel – aidata Macbeth troonile maksku see, mis maksab. Macbethite Dusianese lossi saabub kuningas Duncan. Leedi Macbeth innustab meest kuningat tapma. Koos sepitsetakse plaan, mis viiakse täide. Banco on mõrva tunnistajaks. Šoti aadlik Macduff tuleb lossi, et kohtuda kuningaga. Ta avastab veretöö. Kõiki haarab õudus. Rahvas kutsub Jumalat tapjale kätte maksma. Jne...