RAAMATUBLOGI: Kaks tõde, üks vale

Möödub viisteist aastat, kui peategelane, Emma, kelle kaaslased kadusid, kutsutakse samasse laagrisse, aga nüüd juba kunstiõpetajaks. Nood kolm kadunut – Vivian, Natalie ja Allison – on saanud tema maalide sisuks. Ent tõde on endiselt varjul. Emmagi varjab üht, teist ja kolmandat, kuid naaseb ikka paika, kus toimus tragöödia.

Muide laager – Ööbikulaager – on oma olemuselt äärmiselt sobiv õudust äratavateks sündmusteks: väikesed majakesed, kahtlane loodus, tume järv... See pole rõõmus paik, kus paistab päike ja kõik on õnnelikud ning rõõmsad.

Arvata, et see, kelle hingel lasub taak, on jäänud kunagistest sündmustest kahjustamata, oleks patt. Saati on ta jäädvustanud kadunud sõbrannad igaveseks hinge ja maalidele. Nüüd, vanemana, peab Emma olema vanemaks õeks kolmele noorele neiule ning samas leidma püha tõe mõistmaks, mis toimus minevikus. Ja kui toona läksid asjad dramaatiliseks, siis miks ei peaks minema nüüd? Kaks tõde, üks vale.