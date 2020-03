RAAMATUBLOGI: Kes tapab Šotimaal jäälinde?

Paraku pole kõik rahul sellega, et mõnel hästi läheb. Leitakse tapetud jäälind, variseb kokku sild (on vigastatuid) ja need ei jää ainukesteks kuritegudeks. Varsti tapetakse vanadaam, seejärel ka... Mõistagi peab kohalik politseinik Hamish Macbeth asuma mõrvarit otsima. Nagu tal endal muresid vähe oleks...

Kõrgemad võimuväed leidsid, et Macbeth vajab abilist ning lähetasid Lochdubhi samasuguse laisa, kuid hallipäise konstaabli, et too aja pansionini täis tiksuks. Kuid mehest, nagu peagi selgub, on kasugi.