RAAMATUBLOGI: Kogukond on tähtsam kui Brüssel ja seadused

„Surm Dordogne’is” on järjekordne tõestus, et suurepärase krimikirjanduse leidmiseks tasub pilgud Põhjamaadelt mujale pöörata. Tahaks väga öelda, et ärge vaadake ka Suurbritanniat, kust tuleb koormate kaupa traditsioonilisi mugavuskrimkasid, aga ei saa, sest Martin Walker on britt, täpsemalt šotlane. Ent tema raamatud kirjeldavad Edela-Prantsusmaa väikelinna St Denis’d.

Niisiis lepime kokku, et tegu on Prantsuse krimiromaaniga. Või õigemini elustiiliromaaniga, mille peategelane on juhtumisi politseiülem Bruno. Bruno Courreges. Kuigi jah, krimka on see siiski, kuid äärmiselt äraspidise finaaliga. Ja mitte ainult finaal pole äraspidine.