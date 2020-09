RAAMATUBLOGI: Kõik on nii, nagu Lochdubhis ikka – surrakse, elatakse, armastatakse...

Kui piirkonda saabub kunstitudeng Morag, kes arvab endast tohutult palju ja vastukaaluks kohalikest mitte kui midagi, siis on selge, et tekib probleeme. Eriti veel pärast seda, kui Morag annab teada, et teda on uimastatud ja vägistatud ning tema visandivihik on kadunud. Macbeth tahaks ühest küljest neiu kuradile saata, kuid samas ei saa asja nõnda jätta.