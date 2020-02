RAAMATUBLOGI: Kõlu kuld: Eesti suusatamist vaatavad veel ainult dopingukütid

Võib öelda, et nüüd on anekdoodiraamatute soetamisel lõpp. Kõlu kahest kullast piisab. Kui võtta need ette hommikuti, seal, kus kuningaski jala käib (nii saab päevaks rõõmsa tuju) kestab see duoloogia kaua ja kaua ja ikka veel kestab – suur formaat, väike kiri. Ning kui ükskord otsa saab, on esiotsa anekdoodid ammu meelest läinud ning võib esimese osa taas käsile võtta.