RAAMATUBLOGI: Kõnnuküla, jumalast hüljatud paik

Rootsi krimikirjanduse eripära näikse olevat see, et kõik peab olema võimalikult noir. Ehk siis niigi tume lugu tuleb viia Kõnnukülla, tühjade taludega Lapimaa kolkasse, mis tekitab juba iseenesest musta masendust.

Stina Jackson debüütromaan oli nii ja naa, üle keskmise, aga mitte enamat, kuigi pälvis mitmeid auhindu ja ekspertidelt aplausi. „Kõnnuküla” on, tuleb tunnistada, juba parem, kuigi sai ette võetud teatud eelarvamusega. Ses raamatus on justkui rohkem elu ja paar päikesekiirt lõhuvad tumedust, kuigi kõpuks on tegu noir’, mis noir’ga.