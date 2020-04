RAAMATUBLOGI: Kreeka jumalad: verised taplused ja suksutamine kõigiga ning ohjeldamatult

Alguses oli Kaos, millest võrsusid pimedus ja öö ehk Erebos ja Nyx (kes heitsid kohe ühte ja said kaks last, Hemera ja Aitheri ehk päeva ja valguse) ning maa ja maa-alune ehk Gaia ja Tartaros.

Kronose ja Rhea ühtest sündis viimasena Zeus, kellest sai vanim laps. Et noorim on vanim? Põhimõtteliselt jah, sest kõik eelnevad järeltulijad sõi Kronos ära, kuid ema vahetas Zeusi kivi vastu, mis kinni pisteti. Ja kui Kronos oli joonud peekrist soola, sinepi ja oksejuure segu, väljastas ta ka kõik teised lapsed Hera, Poseidoni, Demeteri, Hadese ja Hestia, ent Zeus oli sel ajal juba kenasti olemas.

Tuleb tunnistada, et „Kreeka müüdid” on igati hariv raamat ja mitte vaatamata, vaid just tänu humoorikale tekstile, mis seletab lahti Kreeka müüdid ja teeb selgeks, et Olümpos ja paraku ka allpool asuv oli üks paras patupesa ja elunautimise paik.