RAAMATUBLOGI: Kui Cordyceps novus võtab üle inimese aju

Tegelikult oli see vägagi võimalik. Cordyceps novus oli korralikult üles soojenenud ja kuumaks ajanud ka Hero marrasnahas elavad tärklised ja valgud. Selle reaktsiooni kõrvalnähtusena väljutasid need akrüülamiidi, mis lõhnab samamoodi nagu kõrbenud röstsai. See tekitas ka ülekuumenemist ja Hero naha temperatuuri äkiline tõus hakkab talle peagi kahtlemata vaevusi tekitama. Aga seen oli sellest võimalusest teadlik ja liikus naise vereringes kiiresti, tormates aju poole, et saaks seal kinni püüda valuretseptoritelt tulevad sõnumid. See polnudki iseenesest teab mis võimas trikk – puuk teeb sedasama, kui laseb kohe pärast puurimist ohvri naha pinnale tuimestavat ainet, et vereimemine jääks võimalikult kauaks märkamatuks. Aga seenel seisis ees pikk teekond ja hulk blokeerimist vajavaid retseptoreid. Hero südamelöögid sagenesid, mis omakorda pani ta vere kiiremini ringlema, aidates tahtmatult kaasa potentsiaalse mõrtsuka tapatööle.