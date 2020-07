RAAMATUBLOGI: Kui kaugele võib petetud naine kättemaksuga minna?

Iseenesest on „Nimetu tüdruk” ehe naistekas, mida ka mehedki võiks lugeda selleks, et... ei mitte õrnema soo mõistmiseks – see pole võimalik – vaid teadmiseks, mida neilt võib oodata. Kõik mehed on sead, seda niikuinii, aga kui suured sead? Psühholoog, kelle teinepool üleaisa lõi, hakkab seda teadustöö raames uurima. Või kas hakkab? Kas see on ikka teadustöö? Igatahes uuringutesse kaasatud noor jumestuskunstnik, kelle elu põhineb üheöösuhetel, satub ühtäkki pöörisesse, kus tõde on vale ja vale on tõde.