RAAMATUBLOGI: Kui Pandora laegas on avatud...

Inimene peab kuhugi kuuluma. Aga kuhu sa kuulud, kui oled üksikema ja oled äsja kolinud ühte väikelinna. Kõik on seal omad ja sina jätad, kui kaasaegseid termineid kasutada, koroonaviiruse mulje. Ent kuuldud kuulujuttu edasi rääkides – et teie linnakeses võib elada kunagine lapsmõrvar, kes saatis kümneselt teise ilma viiese ja sai uue indentiteedi – võib avada uksed emade kollektiivi ehk suhtlusringi. Ent veelgi olulisem on omaks saada selleks, et ka su laps koolis omaks võetaks.