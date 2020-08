RAAMATUBLOGI: Kuidas Eesti mehed kaitsesid sotsialistliku impeeriumi inimeste und

Ajakirjanik Margus Haav on pannud kirja kireva ja tõepärase loo neist päevist, kui ta Kaliningradi oblastis raketiväelasena Nõukogude Liidu läänepiiri kaitses. Või üritas kaitsta, sest igaüks, kes on punaarmees aega teeninud teab, ent sotsialistliku impeeriumi kaitsevõime võis olla paberil terasest, kuid tegelikult oli paberist. Ju peegeldab kõige paremini nõukogude sõjamasina „vägevust” see, kuidas Mathias Rust suutis Helsingist õhku tõustes väikelennukil Moskva Punasel väljakul maanduda. Elagu Nõukogude armee!