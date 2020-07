RAAMATUBLOGI: Kuradi jõmpsikad, puhuvad maleva ainsal fanfaaril toru tatti täis...

Või kooli punadirektor, kes ei hoia end tagasi, kui klass pioneeride paraadile ei ilmu: „Te vedasite alt kogu kollektiivi, oma õpetajat, mind. Kuidas ma seletan seltsimeestele, et meie kooli üks pioneerirühm jäi korraga haigeks. Mis teid tabas? Katk? Ma ütlen, mis see on – see on parasiitluse katk. Ma keevitas selle teist välja. Kus teie kaelarätid on? Mis, siin on siis – dissidentide pesa.”