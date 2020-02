RAAMATUBLOGI: Leonardo da Vinci – vagabund ja geenius enese armust

Aga jah, Isaacsoni lähenemine on paeluv. Ta hekseldab läbi da Vinci eluloo algusest lõpuni, näitab tema multivõimeid ning, mis eriti huvitav – peatub põhjalikult maalidel, rääkides need viimseni lahti. Kusjuures kestvat aplausi väärib see, et raamat on ohtralt illustreeritud. Sealt leiab kõikide maalide reprod ning nii hoiadki sõrme maalilehekülje vahel ning saad tekstile lisaks visuaalse pildi.