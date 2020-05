RAAMATUBLOGI: Mida tegid ameeriklased Afganistanis ajal, kui Nõukogude Liit seal sõdis?

Aga New Yorgi öises metroorongis istus naine. Kes ei lasknud kedagi õhku, vaid ennast maha. Ja kiskus sellega sündmuste keerisesse Reacheri. Tavainimene visanuks toimunu peast välja, kuid Reacher mitte. Tal on hingest tulev vajadus teada saada, miks naine end tappis. See, mida ta teada saab, on nõnda tulikuum, et võib tekitada nii tulevasele senaatorile kui USA valitsusele ülimalt tõsiseid probleeme. Mida tegid ameeriklased Afganistanis ajal, kui Nõukogude Liit seal sõdis? Kas vene sõdureid anti teadlikult afgaanide kätte vangi teades, et nad piinatakse jõhkralt surnuks? Või on tõde hoopis vale?