RAAMATUBLOGI: Miks kannavad poliitikud kaabut? Sest see annab võimu ja väe

Kui uskuda Antoine Lauraini, siis võivad isa-poega Helmed Eesti riigi uueks luua. Teisalt... Kas nende aura, mis kaabudesse koguneb, on sama võimas kui Prantsusmaa endisel presidendil Francois Mitterrandil? Või peab olema president selleks, et kaabu kaudu jõudu edasi anda? Mart Helme veel ei ole, aga kui teadlased suudavad tõestada, et just presidendiseisus annab peakattele väe, tuleks ta riigijuhiks isegi mitte valida vaid määrata.