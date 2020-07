RAAMATUBLOGI: Miks pole lepatriinul rattaid ja mutt ei ole ümmargune?

Lugejal ei tasu karta, liiga palju valemeid raamatus ei ole, kuid seevastu selgitus, miks üks või teine loom on selline, nagu on. Ja miks elu tekkis ja arenes selliseks nagu on. Ja miks pole mutt ümmargune.

„Vaadake, millised aminohapped on elu valinud, ja näete, et põhjused peituvad nende molekulide füüsikalistes omadustes. Vaadelge valkude voltumist ja näete, et peaaegu lõputu arv aminohapete ahelaid pakitakse kokku vaid mõneks üksikuks kujuks. Uurige elusaine struktuuri ja näete, et rakud on kõikjal. Vaadelge loomade ja taimede vorme ja nende kuju määravad raudpoltkindlalt lihtsad seosed. Imetlege lindude, sipelgate ja kalade organiseerumist ja nende meeletutes hordides kehtivad lihtsad reeglid. Elu kõige tillematest osadest tervete populatsioonideni välja saab näidata, et elu on füüsikaliste põhimõtete vang,” võtab Charles S. Cockell, Edinburghi ülikooli astrobioloogiaprofessor raamatu kokku.