RAAMATUBLOGI: Miks polnud Nürnbergi protsessil kohtaluste seas Winston Churchilli ja Suurbritannia armee juhte?

„Leegid ja pimedus” on karm raamat. Enne kui lennukid linna kohale kerkivad, on enam kui poole teose jagu rahu ja vaikust. Ajakirjanik ja ajaloolane Sinclair McKay kirjeldab olukorda, mis oli kaugel sõjast, nagu ka Dresden sõjalisest objektist.

Autor maalib lugejale pildi kõrgkultuursest Dresdenist, mille kaunis arhitektuur paelus maailma sedavõrd, et linna külastasid tuhanded turistid. Teatrid, ooperimaja, kunstigalleriid... Dresden oli pärl... kuni võimule tulid natsid ja algas uus ajastu. Ent kultuur jäi, kuigi juudid, keda linas oli palju, kadusid. Dresdeni, ent samas ka Natsi-Saksamaa ajalugu, on raamatus kirjeldatud läbi inimeste ja nende saatuste.

Paraku vajas sõda sõdimist ning sõjal pole humaansusega midagi ühist. Juba 1927. aastal, arutledes tuleviku sõjapidamise üle leiti, et keegi ei saa olla kaitstud ning tsiviilelanike pommitamine (loe: massiline tapmine) on õigustatud. „Tehases mürsku täitev tüdruk on sama palju sõjamasina osa kui seda kahurist tulistav sõdur,” kuulutas lord Tiverton. „Aga türduk on palju haavatavam ja jääb kindlasti rünnaku alla. Pole võimalik öelda, et niisugune rünnak poleks õigustatud. Tsiviilelanikkonda tuleb rünnata.”