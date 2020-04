RAAMATUBLOGI: Mööda verejälgi saakloomale lähemale...

Soomlased on Seecki lugudega igati rahul. Nad kiidavad kirjanikku, kes on loonud usutavad ja sümpaatsed tegelased, kes raamatust raamatusse end üha rohkem avavad. Jah, surnuid on palju, kuid nad jäävad piisavalt anonüümseks, et neile südamest kaasa tunda, Saati on tegevus tempokas ja uut tuleb ruttu peale. Ka ei ole loos liigset tumedust, mis jääks kummitama.