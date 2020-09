RAAMATUBLOGI: Mõrv. 23 aastat hiljem algab lõppvaatus

Ent samas algab teine lugu – mõrvar on noore Isak Nyqvisti onu ning poissi hakkab painama mõte, et tapahimu pole tallegi võõras.

Suvi 2017. Vidar on politseist lahkunud, töötab siin ja seal ning teab, et õige mõrvar on vabaduses. Ka Isak on sirgunud. Algab lõppvaatus.