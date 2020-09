RAAMATUBLOGI: Muinasjutuvesja mõrvamüsteerium. Teekond läbi lõbumajade ja kõrtside, sõjaväeosade, haiglate ja kuningalossi

Tulevane suurkirjanik vaevles loomekriisis – taskud on rahast tühjad, kriitikud on ta viimased teosed allavett lasknud, inspiratsiooni pole... Mis võiks õrna hingega Anderseni aidata õigele teele?

„Pärast lõbumaja külastust, kus Andersen ühest lõbutüdrukust süütult oma kuulsaid käärilõikeid meisterdab, tapetakse lõbutüdruk ja kahtlus langeb Andersenile. Ohvri õe pealekäimisel võetakse kirjanik kinni ning surmanuhtlusest pääsemiseks on ta sunnitud koostööd tegema, et veenda politseiülemat oma süütuses. Nii on ta teoses korraga nii peamine kahtlusalune kui ka uurija. Tavaelus kohmakal ja saamatul mehel on ainukordne võime näha seoseid seal, kus teised neid ei näe, ja mõrvari üha parem mõistmine viib teda lahendusele lähemale. Samas hakkab ta kahtlema oma mõistuses: kas ta seisab mõrvarini jõudes tõesti silmitsi iseendaga?” Nõnda kõlab tagakaanel olev raamatu tutvustus, kus on põhiliin välja toodud.